Подрядчики будут убирать улицы от снежной «каши» вручную
В администрации города проверили качество уборки улиц от снега. Специалисты объехали Киров дважды: в субботу и воскресенье. Ко второму выходному дню все 30 замечаний, которые были сделаны подрядчиком, исправили.
- На утро понедельника недостатки остались только на проезжих частях улиц Маклина, Красина, Молодой Гвардии и Старого моста, - рассказали в администрации Кирова. - Их должны устранить в ближайшее время. Мы поручили подрядчикам пересмотреть работу с реагентами. Снежная «каша» целыми днями лежит на улицах города, ощущения уборки совсем нет.
Реагенты начинают взаимодействовать со снегом и льдом в течение двух часов. Образованную ими смесь нужно убирать. Техника добирается до «каши» только ближе к вечеру. Подрядчикам предложили выводить рабочих на улицы, чтобы вручную очищать город от такой смеси.