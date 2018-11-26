2018-11-26T18:12:58+03:00
Общество

Подрядчики будут убирать улицы от снежной «каши» вручную

Смесь подтаявшего снега и реактивов лежит на тротуарах в течение всего дня
Евгений ДЕМИХОВ
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Снегоуборочная техника не успевает оперативно отчистить город от смеси реагентов и снега. Фото: администрация города КироваСнегоуборочная техника не успевает оперативно отчистить город от смеси реагентов и снега. Фото: администрация города Кирова
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В администрации города проверили качество уборки улиц от снега. Специалисты объехали Киров дважды: в субботу и воскресенье. Ко второму выходному дню все 30 замечаний, которые были сделаны подрядчиком, исправили.

- На утро понедельника недостатки остались только на проезжих частях улиц Маклина, Красина, Молодой Гвардии и Старого моста, - рассказали в администрации Кирова. - Их должны устранить в ближайшее время. Мы поручили подрядчикам пересмотреть работу с реагентами. Снежная «каша» целыми днями лежит на улицах города, ощущения уборки совсем нет.

Реагенты начинают взаимодействовать со снегом и льдом в течение двух часов. Образованную ими смесь нужно убирать. Техника добирается до «каши» только ближе к вечеру. Подрядчикам предложили выводить рабочих на улицы, чтобы вручную очищать город от такой смеси.

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