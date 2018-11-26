2018-11-26T18:10:46+03:00
Происшествия

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Московской заключили под стражу до 22 января

Дело заведено сразу по двум уголовным статьям
Александр ЧАРУШИН
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У мужчины имеется непогашенная судимость. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиУ мужчины имеется непогашенная судимость. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Сегодня 28-летнего кировчанина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Московской, заключили под стражу. По версии следователя, мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль чужого автомобиля и сбил женщину 1961 года рождения и ее 10-летнюю внучку.

Кировчанина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Московской, заключили под стражу.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Кировчанин, сидевший за рулем «четырнадцатой», не имеет постоянного жилья, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - У него также есть непогашенная судимость, к тому же мужчина пытался скрыться с места ЧП. Суд учел все эти факторы и решил заключить кировчанина под стражу до 22 января 2019 года, то есть на время расследования.

Напомним, уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека» и ст. 166 УК РФ «Угон».

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