Илья Шульгин: «Кировских водителей ждут тотальные проверки»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-26T15:49:53+03:00

Тотальные проверки должны коснуться всех тех, кто может представлять опасность на дорогах. Фото: admkirov.ru

Изменить размер текста: A A

Сегодня в администрации города Кирова обсуждалось ЧП, произошедшее на улице Московской. Напомним, в субботу, 24 ноября, пьяный водитель «четырнадцатой» сбил пенсионерку и ее 10-летнюю внучку. Школьница от полученных травм скончалась на месте, женщину срочно госпитализировали.

Как рассказал «Комсомольской правде» в Кирове» глава администрации города Илья Шульгин, автолюбителей ждут тотальные проверки.

- Безусловно, депутаты и чиновники были возмущены этим ЧП, - рассказал «Комсомолке» сити-менеджер. - Мы планируем провести встречу с руководящим составом ГИБДД. Необходимо продумать план мероприятий, которые сделают кировские дороги более безопасными. Мы будем настаивать на тотальных проверках водителей.

По словам Ильи Шульгина, тотальные проверки должны коснуться не только нетрезвых водителей, но и всех тех, кто может представлять опасность на дорогах. В частности, автоинспекторам стоит обратить внимание и на водителей с агрессивной манерой вождения.

- Вопрос нужно поставить ребром, - поделился с «Комсомолкой» глава администрации города. - Здесь показателен пример Казани, где ГИБДД заняла жесткую позицию по отношению ко всем нарушителям, в том числе и к водителям с агрессивной манерой вождения. Буквально за пару лет городские дороги стали значительно безопаснее.