2018-11-26T15:49:53+03:00
Происшествия

Илья Шульгин: «Кировских водителей ждут тотальные проверки»

Сити-менеджер рассказал «Комсомолке» о планах по обеспечению безопасности на дорогах
Александр ЧАРУШИНАнна Волконская
Поделиться:
Тотальные проверки должны коснуться всех тех, кто может представлять опасность на дорогах. Фото: admkirov.ruТотальные проверки должны коснуться всех тех, кто может представлять опасность на дорогах. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Сегодня в администрации города Кирова обсуждалось ЧП, произошедшее на улице Московской. Напомним, в субботу, 24 ноября, пьяный водитель «четырнадцатой» сбил пенсионерку и ее 10-летнюю внучку. Школьница от полученных травм скончалась на месте, женщину срочно госпитализировали.

Как рассказал «Комсомольской правде» в Кирове» глава администрации города Илья Шульгин, автолюбителей ждут тотальные проверки.

- Безусловно, депутаты и чиновники были возмущены этим ЧП, - рассказал «Комсомолке» сити-менеджер. - Мы планируем провести встречу с руководящим составом ГИБДД. Необходимо продумать план мероприятий, которые сделают кировские дороги более безопасными. Мы будем настаивать на тотальных проверках водителей.

По словам Ильи Шульгина, тотальные проверки должны коснуться не только нетрезвых водителей, но и всех тех, кто может представлять опасность на дорогах. В частности, автоинспекторам стоит обратить внимание и на водителей с агрессивной манерой вождения.

- Вопрос нужно поставить ребром, - поделился с «Комсомолкой» глава администрации города. - Здесь показателен пример Казани, где ГИБДД заняла жесткую позицию по отношению ко всем нарушителям, в том числе и к водителям с агрессивной манерой вождения. Буквально за пару лет городские дороги стали значительно безопаснее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове начался зимний ямочный ремонт дорог: за 35 дней подрядчик отреставрирует десять участков
В Куменах в ДТП погибли два водителя
Подрядчики будут убирать улицы от снежной «каши» вручную
Подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Московской заключили под стражу до 22 января
Пропавшую 19-летнюю кировчанку нашли на автозаправке под Нижним Новгородом
10 елочных базаров откроются в Кирове к 20 декабря
15-летняя кировчанка в четвертый раз сбежала из дома
Перспективы развития экспорта обсудили на форуме в Перми
Встреча с Математическим Котом в Инженериуме ВятГУ превратилась в настоящий праздник
В суд ушло дело банды, распространявшей наркотики в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске
В Киров завезли 1,7 тонны зараженных мандаринов из Турции
Экс-уголовник вынес из кировской гостиницы телевизор и сдал его в ломбард
Прокуратура: голодовка в спецприемнике для иностранцев прекращена
Кировских автовладельцев просят не мешать снегоуборочной технике
В воздухе на юго-западе Кирова нашли аммиак и сероводород
Кировчанин, осужденный за дачу взятки в 2 миллиона рублей, обжаловал приговор
Кировчане почтили память 10-летней девочки, погибшей в ДТП на улице Московской
В Куменах предприятие незаконно добыло грунт на 8,5 миллиона
Кража кошелька из магазина в Кирове попала на запись видеокамер
Кировчане тратят 81% своих доходов на продукты и оплату квитанций
Ночью сгорел дом в Даровском районе: погибла 87-летняя пенсионерка
Кировская область вновь вошла в топ-10 пьющих регионов России
Прогноз погоды: в Кирове усилятся заморозки и снегопады
Кировчане придут на место трагедии почтить память 10-летней девочки
В Шевелях построят школу с шумозащитными экранами
В понедельник на юго-западе Кирова отключат электричество
На Московской водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
Кировских водителей проверяют на трезвость