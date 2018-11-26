2018-11-26T14:41:13+03:00
Происшествия

В суд ушло дело банды, распространявшей наркотики в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске

Женщина и четверо мужчин использовали для сбыта веществ специальные «закладки»
Александр ЧАРУШИН
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Двое участников банды сотрудничали со следствиемДвое участников банды сотрудничали со следствиемФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Омутнинский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении пятерых наркоторговцев. Установлено, что в банде состояли 32-летняя женщина, а также четверо мужчин в возрасте от 24 до 32 лет - жители Кировской области и Удмуртской Республики. Они распространяли запрещенные вещества в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске. Наркотики сбывались через тайники-«закладки» в октябре-ноябре 2017 года. Затем один из участников банды «отмыл» 360 тысяч рублей, заработанных на торговле наркотиками, через банковские счета подставных лиц.

- Уголовные дела заведены по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном и крупном размерах, а также о сбыте и попытке сбыта наркотиков, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Одного из мужчин также обвинили в легализации преступных доходов.

Отметим, что двое участников банды сотрудничали со следствием и давали показания против своих подельников.

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