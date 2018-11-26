Экс-уголовник вынес из кировской гостиницы телевизор и сдал его в ломбард

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-26T13:33:12+03:00

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На днях из гостиницы у автовокзала в Кирове украли телевизор. Работники заведения сразу же сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что незадолго до этого двое кировчан сняли гостиничный номер и распивали в нем алкоголь. Один из них увидел, что в двери соседнего номера оставлен ключ, - мужчина зашел внутрь помещения, забрал телевизор и скрылся с места ЧП.

- Полицейские нашли украденный телевизор в одном из ломбардов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Вскоре после этого они установили и личность вора. Им оказался ранее судимый кировчанин 1980 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Уголовное дело заведено по ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование дела продолжается.