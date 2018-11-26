2018-11-26T13:00:45+03:00
Происшествия

Прокуратура: голодовка в спецприемнике для иностранцев прекращена

Уже 23 ноября учреждение вновь перешло на питание по распорядку
Александр ЧАРУШИН
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После представления от прокурора все нарушения были устранены. Фото: theins.ruПосле представления от прокурора все нарушения были устранены. Фото: theins.ru
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В начале прошлой недели стало известно о голодовке, объявленной в кировском Центре временного содержания иностранных граждан. Некоторые из иностранцев, находившихся в спецприемнике, отказались от приема пищи, подаваемой в учреждении. Объяснялось это нарушением их прав: по некоторым данным, граждан ограничили в свиданиях с родственниками.

- В ходе проверки информация подтвердилась, - сообщает прокуратура Кировской области. - Иностранных граждан действительно ограничили в правах на встречи (свидания). После представления от прокурора все нарушения были устранены.

Отметим, что еще в пятницу, 23 ноября, иностранцы прекратили голодовку и начали питаться по распорядку Центра временного содержания.

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