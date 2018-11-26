2018-11-26T12:45:15+03:00
Общество

Кировских автовладельцев просят не мешать снегоуборочной технике

Машины, оставленные на обочинах, затрудняют работу спецтехники
Евгений ДЕМИХОВ
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За парковку в непложенном месте водителя могу оштрафовать, а его машину увезти на эвакуатореЗа парковку в непложенном месте водителя могу оштрафовать, а его машину увезти на эвакуатореФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Подрядчики, занимающиеся уборкой снега, не первый год жалуются в администрации на водителей, которые оставляют свои машины обочинах и проезжих частях. Эти авто мешают спецтехнике при проведении работ.

- Снегоуборочная техника работает днем и ночью, - объяснили подрядчики в администрации Кирова. - Многие водители не обращают внимания на знаки, запрещающие парковку. Их машины впоследствии мешают уборке снега.

Жалобы поступили и на жителей сельских территорий. Они ограждают цветники и укладывают дрова и стройматериалы на территории муниципального образования, между своим участком и дорогой. Из-за этого снегоуборочная техника не может расчистить проезжую часть на всю ширину, что приводит к сужению дороги.

Кстати, за припаркованное в неположенном месте авто владельцу грозит штраф 1,5 тысячи рублей и оплата эвакуации машины.

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