Кировчанин, осужденный за дачу взятки в 2 миллиона рублей, обжаловал приговор

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-26T12:06:29+03:00

Суд приговорил взяткодателя к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 20 миллионов рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Кирове завершился судебный процесс над местным жителем, который пытался дать взятку следователю. Напомним, еще в мае 2018 года 54-летний мужчина был задержан в момент передачи взятки в размере двух миллионов рублей. За эту сумму кировчанин планировал «вытащить» из СИЗО своего приятеля, которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

- Уголовное дело завели по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге 54-летнего мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 20 миллионов рублей.

Отметим, что кировчанин не согласился с приговором и обжаловал его, однако решение суда осталось в силе. Мужчину отправят в колонию строгого режима.