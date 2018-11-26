Кража кошелька из магазина в Кирове попала на запись видеокамер

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-26T11:16:06+03:00

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На днях в магазине, расположенном по ул. Карла Маркса в Кирове, обокрали посетителя. ЧП попало на запись камер видеонаблюдения. Неустановленный кировчанин похитил у другого мужчины кошелек, в котором лежало 600 рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Кировчанин в открытую обокрал посетителя магазина.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Подозреваемому на вид 40-55 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и темную обувь, также при нем был рюкзак темного цвета.

67-43-18, 8-912-723-67-90, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите в полицию любые известные вам данные о личности грабителя.