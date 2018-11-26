2018-11-26T10:57:15+03:00
Экономика

Кировчане тратят 81% своих доходов на продукты и оплату квитанций

Ежемесячно свыше 13 000 рублей уходит на покупку различных товаров
Александр ЧАРУШИН
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Жители стали реже покупать недвижимость и меньше денег перевели на банковские счетаЖители стали реже покупать недвижимость и меньше денег перевели на банковские счетаФото: Олег ЗОЛОТО
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В январе-сентябре 2018 года кировчане тратили в среднем по 19 977 рублей в месяц. Об этом сообщает Кировстат. 81,1% этой суммы (16 892 рубля) ушло на покупку различных товаров и оплату услуг. Отметим, что сумма трат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3%.

При этом большую часть расходов кировчан составила именно покупка продуктов и других вещей - в среднем 13 080 рублей в месяц, или 77,4% от суммы всех трат. 3 568 рублей (21,1%) жители региона ежемесячно тратили на оплату услуг, а на аналогичные траты по банковским картам за рубежом пришлось в среднем 244 рубля (1,4%).

Кстати, в январе-сентябре 2018 года кировчане стали реже покупать недвижимость и меньше денег перевели на банковские счета. В это же время жители региона приобрели на 14,4% больше иностранной валюты, чем за аналогичный период 2017 года.

ВАЖНО!

На сегодня средняя номинальная начисленная зарплата в Кировской области составляет 27 019 рублей. При этом, по данным социологических опросов, такой уровень доходов не устраивает кировчан: для счастья им нужна зарплата в 122 000 рублей в месяц.

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