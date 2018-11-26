2018-11-26T11:53:44+03:00
Происшествия

Ночью сгорел дом в Даровском районе: погибла 87-летняя пенсионерка

ЧП произошло из-за короткого замыкания в электропроводке
Александр ЧАРУШИН
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На месте происшествия работали три пожарных бригадыНа месте происшествия работали три пожарных бригадыФото: Максим КИСЕЛЕВ
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За минувшие выходные в регионе произошло 10 пожаров, в них один человек получил серьезные травмы, еще один - погиб. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области, 24 ноября в деревне Скозырята Орловского района полностью сгорел частный дом и пристроенные к нему хозяйственные здания. Хозяин дома, 66-летний мужчина, получил ожоги 20% тела: огонь повредил его лицо, руки и ноги. Пенсионера срочно доставили в реанимацию.

Похожее ЧП произошло в воскресенье, 25 ноября, в 02.28 часов ночи. В селе Вонданка Даровского района горел частный жилой дом. На месте пожара было обнаружено тело 87-летней женщины.

- Оба ЧП начались из-за короткого замыкания в электропроводке, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Пожар в Орловском районе тушили два пожарных расчета и добровольная пожарная дружина, в ликвидации огня в Даровском районе также были задействованы три бригады спасателей.

Экспертиза установит точную причину смерти пенсионерки. Специалисты выясняют все детали этих ЧП и размер материального ущерба, нанесенного огнем.

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