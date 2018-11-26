2018-11-26T11:57:00+03:00
Общество

Кировская область вновь вошла в топ-10 пьющих регионов России

В списке из 85 регионов Кировская область заняла 78-е место
Александр ЧАРУШИН
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Наш регион был признан одним из самых неблагополучных по алкоголизации населенияНаш регион был признан одним из самых неблагополучных по алкоголизации населенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» опубликовали национальный рейтинг трезвости субъектов РФ за 2018 год. Всего в списке оказалось 85 регионов России. Их позиции в рейтинге рассчитывались по нескольким основным показателям: число умерших от отравления алкоголем, численность жителей с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», количество преступлений, совершенных нетрезвыми жителями, объемы продажи алкоголя и другие. Данные были взяты из исследований Росстата и Росалкогольрегулирования, Минздрава и МВД России, а также нескольких электронных информационных систем.

Лидером рейтинга (наиболее благополучным субъектом РФ) была признана Чеченская Республика, набравшая всего 12,78 балла. Чуть выше были показатели Республики Ингушетия и Республики Дагестан (12,82 и 14,18) - они также вошли в тройку наименее пьющих регионов.

Однозначным аутсайдером списка стала Чукотка, занявшая 85-е место с результатом в 48,14 балла. Несколько более благополучными были признаны Магаданская область и Ненецкий автономный округ, занявшие 84-ю и 83-ю строчки. Кировская область также вошла в топ-10 пьющих регионов страны, заняв в рейтинге 78 место с показателем 42,79 балла.

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