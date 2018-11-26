Прогноз погоды: в Кирове усилятся заморозки и снегопады

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-26T10:08:09+03:00

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На новой неделе с 26 ноября по 2 декабря в Кирове станет еще холоднее, а на улицы города выпадет большое количество осадков. Такой прогноз дают синоптики.

По данным Гидрометцентра России, за неделю в Кирове может выпасть свыше 10 миллиметров снега. Самой снежной станет ночь с четверга на пятницу: синоптики сообщают, что в это время в городе выпадет сразу 3,5 миллиметра осадков. Также снегопады ожидаются в понедельник, 26 ноября, и в ночь на вторник, 27 ноября.

При этом середина рабочей недели принесет в Киров и значительное похолодание. Заморозки усилятся уже завтра, до -7 градусов днем и до -15 градусов ночью. В среду и четверг, 28-29 ноября, в городе ожидается -12…-14 градусов в дневное время, а по ночам температура может опуститься и до -18 градусов.

К выходным, 1 и 2 декабря, в Кирове потеплеет до -5…-7 градусов днем и -10…-11 градусов ночью. Однако к началу первого зимнего месяца усилится ветер: его скорость будет достигать 5-6 метров в секунду, а порывы окажутся еще более сильными.

Портал Gismeteo.ru дает схожий прогноз. Самым холодным днем недели станет четверг: кировчан ожидает похолодание до -15 градусов днем и до -23 градусов ночью. Начало рабочей недели будет снежным, а в выходные в Кирове установится ветреная погода без осадков.