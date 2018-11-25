В понедельник на Юго-Западе Кирова отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-25T11:50:28+03:00

Плановые отключения займут от двух до девяти часов

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Основная масса отключенных домов придется на юго-западную часть города и парк Победы. Так отключения ожидаются по адресам: улица Ломоносова, 2, Монтажников, 1,3,5, переулок Майский, 9, 10, Мурашинский, 22-32 ( по четной стороне), улица Лепсе, 26, 25, 28а, 24, Романа Ердякова, 23, 21, 42, Юровской, 1, 4, 6, 8, Солнечная, 37, 39, Егоровская, 3, 4, Строителей, 54. В центральной части города света не будет в домах на Октябрьском проспекте 146, 82, улице Молодой Гвардии, 70, 72, 74, улице Дерендяева, 71, 73, 89, 91.

На Юге города, по информации Горэлектросети, отключения пройдут по адресам: переулок Базовый, 12, улица Щорса, 30а, улица Комсомольская, 91а, 89, 95а, 99, улица Попова, 36б, 46, 40а, 42а, 40б, 38, 40г, 48. В некоторых домах в Чистых Прудах тоже пройдет вынужденная «экономия» света: улица Панфиловская, 88-109, улица Морозова, 70, улица Гастелло, 83, улица Новая, 120.

Ненадолго отключат от сети детский Лагерь «Звездный» и дом 50а на улице Советской в Нововятске.

Начало отключений запланировано на 8-9 утра, а окончание - на 12-17 часов.