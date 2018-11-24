2018-11-24T13:58:24+03:00
Общество

Кировских водителей проверяют на трезвость

Сотрудники Госавтоинспекции проводят «сплошные проверки»
Евгений ДЕМИХОВ
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Водителей будут останавливать на въездах и выездах из города. Фото: УГИБДД УМВДВодителей будут останавливать на въездах и выездах из города. Фото: УГИБДД УМВД
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В субботу, 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Кировской области проверят водителей города на опьянение. «Сплошные проверки» проведут на заранее запланированных улицах.

- Останавливать водителей будут на территории Октябрьского района Кирова, на въездах и выездах из города, - рассказали в УГИБДД УМВД по Кировской области. - В рейдах примут участие участники добровольных дружин и активисты «Ночного Патруля».

В Управлении напомнили: чтобы не было соблазнов дать взятку или устроить конфликт, все проверки будут проводится под «надзором» видеорегистраторов. Водители также могут записывать свои разговоры с сотрудниками полиции на видео.

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