Кировских водителей проверяют на трезвость
В субботу, 24 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Кировской области проверят водителей города на опьянение. «Сплошные проверки» проведут на заранее запланированных улицах.
- Останавливать водителей будут на территории Октябрьского района Кирова, на въездах и выездах из города, - рассказали в УГИБДД УМВД по Кировской области. - В рейдах примут участие участники добровольных дружин и активисты «Ночного Патруля».
В Управлении напомнили: чтобы не было соблазнов дать взятку или устроить конфликт, все проверки будут проводится под «надзором» видеорегистраторов. Водители также могут записывать свои разговоры с сотрудниками полиции на видео.