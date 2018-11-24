2018-11-24T10:56:55+03:00
Происшествия

У Радужного столкнулись автобус и «легковушка»: 7 человек пострадали

«ПАЗ» съехал с дороги, у «Лады» лопнуло колесо и разорвало крыло
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за столкновения автобус съехал в кювет. Фото: УГИБДД по Кировской областиИз-за столкновения автобус съехал в кювет. Фото: УГИБДД по Кировской области
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Сегодня, 24 ноября, в 6.35 утра на дороге в Радужный столкнулись «ПАЗ» и «Лада Калина». ДТП произошло на улице Придорожной в слободе Шельпяки. Автобус маршрута 54 и «Калина» двигались навстречу друг другу.

- В «ПАЗе» было человек десять, семь пассажирок возрастом 31, 47, 49, 51, 54, 60, и 64 года, получили травмы, - рассказали в УГИБДД УМВД по Кировской области. – По предварительным данным госпитализация никому не понадобилась.

За рулем автобуса был 37-летний мужчина, а за рулем «Лады» - 35-летний. Они оба были трезвыми и дорожные условия на этом участке не самые сложные. Что стало причиной аварии, в ГИБДД сейчас выясняют.

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