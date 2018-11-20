Йог из США прошел лечение в одной из кировских больниц

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-20T19:40:16+03:00

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Врачи Кировской областной клинической больницы приняли пациента из США. На днях йог Махадьюти Свами гостил в Кирове у своих друзей, в какой-то момент ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу и провели все необходимые процедуры, в том числе коронографию - исследование сердечных сосудов.

- Пациент поступил с подозрением на ишемическую болезнь, однако патологий сердца у него не выявили, - сообщает Министерство здравоохранения Кировской области. - В итоге мужчине не потребовалась операция, ему подобрали лечение с помощью медикаментов. Вскоре американского йога уже выписали из больницы.

Махадьюти Свами отметил высокий профессионализм кировских медиков, а также чистоту в помещениях Кировской областной клинической больницы.