За съемки в кировском «Ералаше» просят 18 тысяч

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-20T19:45:40+03:00

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В Кирове полным ходом идет кастинг для «Ералаша» среди детей и молодежи от 5 до 25 лет. Съемки стартуют уже в декабре, планируется, что у нас создадут около 48 сюжетов.

Как сообщают организаторы, проект реализуется совместно с московским «Ералашем» под кураторством самого Бориса Грачевского, который является бессменным руководителем «советской фабрики звезд»!

Разумеется, на такое объявление клюнули многие родители - все хотят, чтобы ребенок «засветился» в любимом журнале миллионов! Правда, придется спуститься с небес на землю: даром звезду никто не слепит. В социальных сетях появились комментарии о том, что участие в проекте платное и стоит недешево - 18 тысяч рублей.

Читательница «Комсомолки» попыталась записать своего 9-летнего сына на кастинг. Оказалось, что на съемки возьмут не всех.

- Организаторы рассказали, что пробы проходят бесплатно. Нужно приготовить стихотворение или басню. По итогам режиссер принимает решение: годен ли ребенок для дальнейшей работы. В случае отказа обещали позвонить и объяснить причину. Меня такие условия не устроили: это может травмировать сына, - рассказала Екатерина. - Потом выявились новые подробности участия: если сын подойдет, то придется раскошелиться за подготовку к съемкам, в которую входят мастер-классы и занятия. Стоит это «удовольствие» 18 тысяч. Для брата и сестры сделают скидку. Премьеру обещали к Новому году или после него. Сюжет будут транслировать на одном из региональных каналов - на каком именно, организаторы не уточнили.

Отметим, что проект «Студия звезд», который специализируется на съемках региональных «Ералашей» существует с 2010 года, на официальном сайте его называют «младшим братом» большого «Ералаша», который дает возможность раскрыться талантам из глубинки. Студии открыты в 25 городах страны. В этом году к списку примкнул и Киров. Организаторы подтверждают, что участие небесплатное, так как с ребенком будут заниматься профессионалы из театральной и киноиндустрии.

В конечном счете стоит ли тратиться на «звездный» дебют ребенка в киножурнале, решать родителям.