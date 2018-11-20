Интернет-мошенник из Кирова обманул шестерых человек

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-20T19:48:32+03:00

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Ранее судимый житель города Кирова получил новое наказание, на этот раз за мошенничество. 28-летний мужчина продавал запчасти для мотоцикла «Иж» и игрушечную модель автомобиля «Победа» через интернет-сайт объявлений. Покупатели переводили ему деньги за товар, и сразу после этого мошенник переставал выходить на связь.

Как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Октябрьского района города Кирова, всего мужчина успел обмануть шестерых человек. Среди них были кировчанин, жители Саратова и Владикавказа, а также Новосибирской и Рязанской областей и Республики Башкортостан. Общая сумма ущерба составила 23 000 рублей.

- Уголовные дела завели по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Однако в двух преступлениях мужчина признался сам. К тому же он сотрудничал со следствием и полностью возместил ущерб потерпевшим. Эти факторы смягчили приговор.

В итоге 28-летнего кировчанина признали виновным. Суд назначил ему два года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.