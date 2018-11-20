Застройщик полигона в Осинцах готов закупить технику для отпугивания птиц

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-20T18:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Споры вокруг строительства мусорного полигона в Осинцах продолжаются. Напомним, на прошлой неделе Арбитражный суд отменил разрешение на строительство объекта. Истцом выступил Кировский аэроклуб ДОСААФ: там посчитали, что работа полигона будет привлекать птиц, а те, в свою очередь, сделают полеты небезопасными. Суд встал на сторону ДОСААФ, однако застройщик полигона, представители правительства Кировской области и мэрии Кирова были не согласны с таким решением.

- Этот процесс никак не влияет на работу полигона, - приводит слова министра экологии Аллы Албеговой «Эхо Москвы» в Кирове». - Объект начнет работать с 1 января 2019 года. Чтобы мусор на полигоне не привлекал птиц, можно использовать современные технологии отпугивания этих животных. Застройщик полигона в Осинцах готов установить все необходимое оборудование.

Напомним, с начала 2019 года Кировская область перейдет на новую схему обращения с отходами. Региональный оператор «Куприт» займется сбором, вывозом и захоронением мусора - все эти услуги войдут в платежные квитанции кировчан.