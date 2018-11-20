2018-11-20T18:02:39+03:00
Общество

В Фаленках компанию оштрафовали на 50 тысяч за прием на работу бывшего главы поселения

Работодатель нарушил антикоррупционный закон
Евгений ДЕМИХОВ
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Прокуратура нашла нарушения закона у одной из фаленских организацийПрокуратура нашла нарушения закона у одной из фаленских организацийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Фаленском районе бывшего госслужащего устроили на работу, но не отчитались о заключении трудового договора по последнему месту его службы.

- В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» работодатель должен был в десятидневный срок сообщить на предыдущее место работы о найме бывшего главы поселения, - объяснили в прокуратуре по Кировской области. - Неисполнение этого закона может привести к административной ответственности.

Как случилось в этот раз. Прокуратура завела дело на организацию по ст. 19.29 КоАП. Суд назначил компании 50 тысяч рублей штрафа.

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