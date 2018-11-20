Кировский таксист довез мужчину до Северодвинска за 15 000 рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-20T19:55:26+03:00

Взявшись за заказ, таксист поставил рекорд и личный, и служебный - это была самая длительная поездка Фото: Евгения ГУСЕВА

Дорога в 12 тысяч километров заняла чуть больше восемнадцати часов

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Кировский таксист заработал более пятнадцати тысяч рублей на одном заказе: из нашего города он довез мужчину до Северодвинска. Весь путь составил более 12 000 километров и восемнадцать часов.

На прошлой неделе в службу такси «Максим» обратился мужчина с необычным заказом: из Кирова его надо довезти до Северодвинска Архангельской области. Несмотря на большое расстояние, в Кирове нашелся такой человек, который доставил мужчину в соседний регион. Таксист уже давно сидит за рулем, а в службе работает уже третий год.

Всего таксист преодолел двенадцать тысяч километров только в одну сторону. Фото: служба такси «Максим»

В дороге заказчик рассказал, что он получил травму и лечился в кировской больнице, но возвращаться на родину на поезде с пересадками он не хотел, поэтому и решился заказать такси. Путь был сложным: снегопады, сильный ветер и местами ужасные дороги. Но поездка обошлась без ЧП.

До этого самым большим «путешествием на такси» была поездка два года назад: заказчика надо было доставить из Изобильного в Уссурийск - маршрут составил 9 200 километров.