Кировский таксист довез мужчину до Северодвинска за 15 000 рублей
Кировский таксист заработал более пятнадцати тысяч рублей на одном заказе: из нашего города он довез мужчину до Северодвинска. Весь путь составил более 12 000 километров и восемнадцать часов.
На прошлой неделе в службу такси «Максим» обратился мужчина с необычным заказом: из Кирова его надо довезти до Северодвинска Архангельской области. Несмотря на большое расстояние, в Кирове нашелся такой человек, который доставил мужчину в соседний регион. Таксист уже давно сидит за рулем, а в службе работает уже третий год.
Всего таксист преодолел двенадцать тысяч километров только в одну сторону. Фото: служба такси «Максим»
В дороге заказчик рассказал, что он получил травму и лечился в кировской больнице, но возвращаться на родину на поезде с пересадками он не хотел, поэтому и решился заказать такси. Путь был сложным: снегопады, сильный ветер и местами ужасные дороги. Но поездка обошлась без ЧП.
До этого самым большим «путешествием на такси» была поездка два года назад: заказчика надо было доставить из Изобильного в Уссурийск - маршрут составил 9 200 километров.