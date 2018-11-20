В Кировской области в 2019 году создадут 635 мест для детей до трех лет

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-20T19:57:22+03:00

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К концу 2019 года в районах Кировской области появятся шесть детских садов для детей от двух месяцев до трех лет. Всего создадут 635 мест для малышей. В Верхнекамском районе откроют садик на 60 мест, в Опаринском - на 100, в Слободском - на 45 и в Советском - на 120 мест.

- Детские сады откроют и в районных центрах, - объяснили в правительстве Кировской области. - Больше всего нуждаются в ясельных группах города Кирово-Чепецк и Слободской. Там откроют садики на 200 и 110 мест соответственно.

В 2019-2020 годах, по заявлению правительства, начнется строительство семи детских садов с ясельными группами. В них смогут принять порядка тысячи малышей.