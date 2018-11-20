За неделю почти 5 500 кировчан заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-20T20:00:27+03:00

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В Кировской области растет заболеваемость ОРВИ. За неделю с 12 по 18 ноября 2018 года 5 471 житель региона обратился в больницу с жалобами на простуду. Для сравнения: двумя неделями ранее грипп обнаружили у 5 231 кировчанина, то есть уровень заболеваемости вырос на 4,6%.

- 2 893 случая заболевания ОРВИ пришлись непосредственно на город Киров, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Тем не менее, на сегодня показатели заболеваемости в регионе значительно ниже эпидемического порога.

Отметим, что свыше 450 000 жителей Кировской области уже сделали прививки от гриппа. В больницы уже завезли последнюю партию вакцины, всего около 50 000 доз.