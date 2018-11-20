25-летний наркоторговец из Кирова обжаловал приговор суда

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-20T16:50:43+03:00

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В Кирове завершился судебный процесс над 25-летним местным жителем. Молодого человека обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Как выяснилось, в октябре 2017 года кировчанин купил через интернет крупную партию синтетического наркотика, а затем вместе с подельниками распространил их через тайники-«закладки». Во время очередной попытки сбыта запрещенного вещества его взяли с поличным.

- Уголовное дело завели по п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков группой лиц в значительном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд приговорил молодого человека к восьми годам тюрьмы.

25-летний наркоторговец не согласился с решением суда и обжаловал его, однако приговор остался в силе. Кировчанин отправится в колонию строгого режима.