К Новому году в Вересниках откроют два катка
Там организуют прокат коньков и другие удобства для горожан
Ближе к праздникам кировчане смогут покататься на коньках в ВересникахФото: Евгения ГУСЕВА
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К новогодним праздникам в Вересниках организуют два катка. У легкоатлетического манежа появятся площадки для детей и взрослых.
- Коньки можно будет взять в прокат, - рассказали в администрации Кирова. - Также рядом организуют и другие удобства: раздевалки, туалет, точки по продаже кофе, чая и выпечки.
Для комфортного проезда департаменту городского хозяйства поручили обеспечить исправную работу автобусного маршрута № 10, а также регулярно расчищать дорогу и пешеходные зоны от снега.
Однако в администрации пока что не знают точной даты открытия катков.