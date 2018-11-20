К Новому году в Вересниках откроют два катка

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-20T20:03:48+03:00

Ближе к праздникам кировчане смогут покататься на коньках в Вересниках Фото: Евгения ГУСЕВА

Там организуют прокат коньков и другие удобства для горожан

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К новогодним праздникам в Вересниках организуют два катка. У легкоатлетического манежа появятся площадки для детей и взрослых.

- Коньки можно будет взять в прокат, - рассказали в администрации Кирова. - Также рядом организуют и другие удобства: раздевалки, туалет, точки по продаже кофе, чая и выпечки.

Для комфортного проезда департаменту городского хозяйства поручили обеспечить исправную работу автобусного маршрута № 10, а также регулярно расчищать дорогу и пешеходные зоны от снега.

Однако в администрации пока что не знают точной даты открытия катков.