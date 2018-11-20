2018-11-20T20:03:48+03:00
Общество

К Новому году в Вересниках откроют два катка

Там организуют прокат коньков и другие удобства для горожан
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Ближе к праздникам кировчане смогут покататься на коньках в ВересникахБлиже к праздникам кировчане смогут покататься на коньках в ВересникахФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

К новогодним праздникам в Вересниках организуют два катка. У легкоатлетического манежа появятся площадки для детей и взрослых.

- Коньки можно будет взять в прокат, - рассказали в администрации Кирова. - Также рядом организуют и другие удобства: раздевалки, туалет, точки по продаже кофе, чая и выпечки.

Для комфортного проезда департаменту городского хозяйства поручили обеспечить исправную работу автобусного маршрута № 10, а также регулярно расчищать дорогу и пешеходные зоны от снега.

Однако в администрации пока что не знают точной даты открытия катков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24