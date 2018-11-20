Судью, удалившего вратарей «Олимпии», отстранили на год

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-20T20:10:32+03:00

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17 ноября кирово-чепецкая «Олимпия» сыграла с командой «Ижсталь». Игра прошла в столице Удмуртии и уже успела стать «живой легендой». Тут речь идет отнюдь не о спортивном мастерстве.

Шесть первых минут матча прошли более чем напряженно для наших ребят: судья Сергей Смагин успел удалить восьмерых игроков. Играя в меньшинстве, чепчане не сдавались и честно боролись с соперником. Пропустив две шайбы, олимпийцам удалось «распечатать» ворота хозяев. У болельщиков появилась надежда, однако матч стал развиваться по немыслимому сценарию.Судья сообщил, что маски вратарей противоречат хоккейным правилам. Тут поясним: вратари, не достигшие 20 лет, на льду должны быть облачены в маски, именуемые на языке профессионалов «кошачим глазом».

Арбитр вполне мог сообщить это ребятам до матча, но почему-то поступил по-другому: он предложил надеть вратарям «Олимпии» шлемы полевых игроков или им придется досматривать матч в качестве зрителей.

Главный тренер «Олимпии» Юрий Култынов решил, что его команда будет играть без вратарей, и выпустил на лед шесть полевых игроков. В результате чепчане пропустили 18 шайб! Находясь в невыгодном положении, олимпийцы все же умудрились забить шесть голов. Заметим, что следующий матч с ижевцами прошел более удачно, наши победили со счетом 3:1.

Руководство «Олимпии» посчитало поведение судьи возмутительным и подало протесты на его действия. Как стало известно «Комсомолке», вердикт в отношении арбитра уже есть - Семагина отстранили на год от работы.