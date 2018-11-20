Жительница Оричей заколола ножом своего сожителя за запрет идти в бар

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-20T20:12:29+03:00

В Оричах женщина разозлилась на сожителя за запрет идти в бар и ударила его по шее ножом

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В Оричах задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего сожителя. Во время культурного отдыха с алкоголем пара повздорила, после чего 28-летний мужчина схватил нож и вонзил его себе в шею - об этом женщина сама рассказала врачам скорой, которые приехали на ее вызов.

Однако прибывшие после полицейские и следователи сомневались в правдоподобности этой версии. На месте происшествия правоохранительные органы собрали доказательства, под тяжестью которых оричанка «сломалась» и призналась, что это она ударила своего приятеля.

В субботу, 17 ноября, молодые люди выпивали в квартире. Женщина просила отпустить ее в бар, но мужчина настойчиво ей отказал. Тогда, около одиннадцати часов вечера, они повздорили, задержанная схватила нож и ударила им в шею парню. Удар был смертельным.

Сегодня женщина находится под стражей, в ее отношении возбуждено уголовное дело, по которому ведется расследование. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Причины и мотивы убийства устанавливаются.