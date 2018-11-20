2018-11-20T14:59:45+03:00
Общество

В Кирове на день отключат воду в девяти домах

Жителей просят заранее сделать необходимые запасы
Евгений ДЕМИХОВ
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Район, в котором возможны проблемы с водоснабжением 21 ноября. Фото: Яндекс.КартыРайон, в котором возможны проблемы с водоснабжением 21 ноября. Фото: Яндекс.Карты
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В среду, 21 ноября, в Кирове на двух улицах отключат водоснабжение. Это связано с подключением к водопроводу новостройки на Ломоносова, 10.

- Мы предлагаем жителям домов по адресу улица Мира, 37, 39, 41, 46, и улицы Ломоносова, 3, 5, 7, 9, 11, сделать необходимые запасы воды, - предупредили в администрации Кирова. - С восьми утра и до полуночи водоснабжения в этих домах не будет.

Перебои с холодной водой возможны и на некоторых других улицах. Так, в «зону риска» входит район, ограниченный улицами Ломоносова-Металлистов-Северо-Садовая-Лепсе-Сормовская-Р. Ердякова-Московская-Ломоносова.

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