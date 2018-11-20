В Кирово-Чепецке осужденному за попытку дать взятку добавили почти два года колонии

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-20T14:18:34+03:00

За попытку дать взятку мужчине добавили два года колонии строго режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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50-летнему мужчине оставалось три месяца колонии в Кирово-Чепецке, как его поймали на попытке дать взятку. Осужденный предлагал сотруднику УФСИН заплатить 22 тысячи рублей за то, чтобы силовик принес ему мобильный телефон.

- Такие устройства запрещены в колониях, - рассказали в УФСИН по Кировской области. - Наш сотрудник сразу же после инцидента направился в отдел собственной безопасности и заявил о случившемся.

Осужденного признали виновным в совершении преступления по статье «Покушению на дачу взятки». Его приговорили к году и 11 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей.