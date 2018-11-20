Поджигательницей двух машин в Чистых прудах оказалась безработная кировчанка
Кировские полицейские установили личность женщины, по вине которой в Чистых прудах сгорели два автомобиля. Напомним, ЧП произошло в ночь на 15 ноября и попало на запись камер видеонаблюдения.
В Чистых прудах подожгли машину.Видео: Артем КОЗЛОВ
Кировчанка подожгла «четырнадцатую», стоявшую на парковке около жилого дома. Затем огонь перекинулся и на соседнюю «десятку». Оба автомобиля серьезно пострадали, а от «четырнадцатой» и вовсе остался лишь каркас.
- Вскоре полицейские установили личность поджигательницы, - сообщает УМВД России по Кировской области. - Ею оказалась знакомая одного из потерпевших, безработная кировчанка 1984 года рождения.
О мотивах и причинах поджога автомобилей пока ничего не сообщается. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленный поджог». Максимальное наказание по этой статье может составить пять лет колонии.