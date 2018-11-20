На Московской из-за ТЦ запретили поворот налево

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-20T12:17:12+03:00

От подобного светофора отказались на этом участке дороги и поставили знак, запрещающий поворот к ТЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кирове движение по улице Московской уже месяц затруднено из-за открытия торгового центра. Для кировчан, как и для мэрии, участок дороги от перекреста с Ердякова до перекрестка с Хлебозаводским стал настоящей головной болью. Администрация Кирова совместно с руководством ТЦ сделали вторую попытку урегулировать движение на этой улице.

- Движение по улице Московской было затруднено тем, что крайняя левая полоса была занята автомобилями, которые заезжали к ТЦ, - рассказали в администрации города. - На днях был установлен знак, запрещающий поворот налево в этом месте.

До этого движение пытались отрегулировать при помощи дополнительной секции светофора со стрелкой, но это не спасло ситуацию. Сейчас в дирекции дорожного хозяйства Кирова анализируют, насколько запрет поворота разгружает поток авто. Если эксперимент пройдет успешно, то в схему движения внесут соответствующие изменения.