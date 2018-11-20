Тройное ДТП в центре Кирова: пятеро пассажиров автобуса получили травмы

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-20T13:54:04+03:00

«Пазик» влетел в «Опель», а затем и в припаркованный «Хендай». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 19 ноября, в центре Кирова произошло тройное ДТП с участием автобуса. Авария случилась в 18.20 часов у дома по адресу ул. Воровского, 12. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса влетел в попутный «Опель», выполнявший поворот. От удара «пазик» откинуло на припаркованный на обочине дороги «Хендай».

- В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров автобуса, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мужчины 30 и 38 лет, а также женщины 48, 53 и 67 лет получили различные травмы и ушибы. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Отметим, что водитель автобуса был трезвым в момент ДТП. Автоинспекторы проверяют все обстоятельства этой аварии.