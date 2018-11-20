2018-11-20T13:54:04+03:00
Происшествия

Тройное ДТП в центре Кирова: пятеро пассажиров автобуса получили травмы

Водитель «пазика» был трезв
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
«Пазик» влетел в «Опель», а затем и в припаркованный «Хендай». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области«Пазик» влетел в «Опель», а затем и в припаркованный «Хендай». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Вчера, 19 ноября, в центре Кирова произошло тройное ДТП с участием автобуса. Авария случилась в 18.20 часов у дома по адресу ул. Воровского, 12. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса влетел в попутный «Опель», выполнявший поворот. От удара «пазик» откинуло на припаркованный на обочине дороги «Хендай».

- В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров автобуса, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Мужчины 30 и 38 лет, а также женщины 48, 53 и 67 лет получили различные травмы и ушибы. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Отметим, что водитель автобуса был трезвым в момент ДТП. Автоинспекторы проверяют все обстоятельства этой аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове на день отключат воду в девяти домах
В Кирово-Чепецке осужденному за попытку дать взятку добавили почти два года колонии
Поджигательницей двух машин в Чистых прудах оказалась безработная кировчанка
На Московской из-за ТЦ запретили поворот налево
Кировские акробаты выиграли «золото» на Кубке мира
День колледжа ВятГУ стал ярким событием
За мошенничество на 500 000 рублей кировчанке дали условный срок
Завтра кировчане простятся с поэтом Андреем Жигалиным
В Кирове разыскивают подозреваемую в краже сумки с деньгами
Как интересно и с пользой провести время? Вместе со спортивными волонтерами ВятГУ!
В кировском поезде обокрали жительницу Челябинска
Кировчане своими силами «залатали» яму на улице Стахановской
Соцсети: 14-летняя девочка находится в коме после аварии на улице Кочкиной
Кассир магазина помог росгвардейцам задержать похитителя банковских карт
В Кирове шестеро полуторамесячных щенят замерзают под плитами на Комсомольской
Через пять лет Вересники перестанет затапливать, а Вятка станет судоходной
Кировская прокуратура проверит спецприемник, где объявили голодовку
В Кирове могут появиться бесконтактные троллейбусы