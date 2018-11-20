Кировские акробаты выиграли «золото» на Кубке мира

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-20T14:43:27+03:00

Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов

Изменить размер текста: A A

Кировчане вернулись из Азербайджана с победой. Там 17 и 18 ноября проходил этап Кубка мира по спортивной акробатике. За «золото» состязались более 300 спортсменов из России, Казахстана, Индии, Украины, Беларуси, Израиля и других. На Кубке удалось отличиться и кировским спортсменам. Об этом рассказали в администрации города.

- Воспитанники кировских школ акробатики выступили во всех видах программы, - пояснили в мэрии. - В четырех из них кировчане завоевали высшие награды.

Особенно отличись акробаты Диана Коротаева (Киров, СШОР № 1), Кирилл Старцев (г. Слободской), Герман Кудряшов (г. Киров, СШОР № 1), Тимофей Иванов и Максим Караваев.