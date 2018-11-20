2018-11-20T14:43:27+03:00
Спорт

Кировские акробаты выиграли «золото» на Кубке мира

Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Особенно отличились пять кировских спортсменов. Фото: admkirov.ruОсобенно отличились пять кировских спортсменов. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Кировчане вернулись из Азербайджана с победой. Там 17 и 18 ноября проходил этап Кубка мира по спортивной акробатике. За «золото» состязались более 300 спортсменов из России, Казахстана, Индии, Украины, Беларуси, Израиля и других. На Кубке удалось отличиться и кировским спортсменам. Об этом рассказали в администрации города.

- Воспитанники кировских школ акробатики выступили во всех видах программы, - пояснили в мэрии. - В четырех из них кировчане завоевали высшие награды.

Особенно отличись акробаты Диана Коротаева (Киров, СШОР № 1), Кирилл Старцев (г. Слободской), Герман Кудряшов (г. Киров, СШОР № 1), Тимофей Иванов и Максим Караваев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове на день отключат воду в девяти домах
В Кирово-Чепецке осужденному за попытку дать взятку добавили почти два года колонии
Поджигательницей двух машин в Чистых прудах оказалась безработная кировчанка
На Московской из-за ТЦ запретили поворот налево
Тройное ДТП в центре Кирова: пятеро пассажиров автобуса получили травмы
День колледжа ВятГУ стал ярким событием
За мошенничество на 500 000 рублей кировчанке дали условный срок
Завтра кировчане простятся с поэтом Андреем Жигалиным
В Кирове разыскивают подозреваемую в краже сумки с деньгами
Как интересно и с пользой провести время? Вместе со спортивными волонтерами ВятГУ!
В кировском поезде обокрали жительницу Челябинска
Кировчане своими силами «залатали» яму на улице Стахановской
Соцсети: 14-летняя девочка находится в коме после аварии на улице Кочкиной
Кассир магазина помог росгвардейцам задержать похитителя банковских карт
В Кирове шестеро полуторамесячных щенят замерзают под плитами на Комсомольской
Через пять лет Вересники перестанет затапливать, а Вятка станет судоходной
Кировская прокуратура проверит спецприемник, где объявили голодовку
В Кирове могут появиться бесконтактные троллейбусы