За мошенничество на 500 000 рублей кировчанке дали условный срок
37-летней кировчанке вынесли приговор за мошенничество с деньгами клиентов туристической фирмы. Женщину признали виновной сразу в двух преступлениях на общую сумму около 500 000 рублей. С августа по октябрь 2017 года осужденная, будучи директором туристической фирмы, похитила деньги четверых кировчан, оплативших путевки в Турцию и Доминикану.
- Уголовное дело завели по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд в итоге приговорил женщину к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.
Однако 37-летняя кировчанка обжаловала приговор. Поскольку осужденная была беременна, сотрудничала со следствием и возместила потерпевшим часть ущерба, ей дали условный срок.