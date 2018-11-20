2018-11-20T11:15:20+03:00
Происшествия

За мошенничество на 500 000 рублей кировчанке дали условный срок

Женщина была беременна и сотрудничала со следствием
Александр ЧАРУШИН
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Осужденная присвоила деньги за путевки в Турцию и Доминикану. Фото: vitebsk.bizОсужденная присвоила деньги за путевки в Турцию и Доминикану. Фото: vitebsk.biz
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37-летней кировчанке вынесли приговор за мошенничество с деньгами клиентов туристической фирмы. Женщину признали виновной сразу в двух преступлениях на общую сумму около 500 000 рублей. С августа по октябрь 2017 года осужденная, будучи директором туристической фирмы, похитила деньги четверых кировчан, оплативших путевки в Турцию и Доминикану.

- Уголовное дело завели по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд в итоге приговорил женщину к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

Однако 37-летняя кировчанка обжаловала приговор. Поскольку осужденная была беременна, сотрудничала со следствием и возместила потерпевшим часть ущерба, ей дали условный срок.

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