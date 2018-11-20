Завтра кировчане простятся с поэтом Андреем Жигалиным

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-20T13:59:22+03:00

Андрея Жигалина вспоминают как яркую и творческую личность. Фото: vk.com/mif25

Прощание пройдет в библиотеке им. Герцена в 9.30 утра

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Тяжелый сердечный приступ настиг поэта сразу после выступления 16 ноября на поэтическом вечере «От земли до небес». Около 19.30 Андрей Жигалин прочитал свои стихи, положил микрофон и пошел к своему месту, чтобы присесть.

- По дороге он упал, - рассказали в «Герценке». - Скорая приехала быстро. Врачи сделали все, что могли. Поэта увезли в больницу в коме.

Андрей Жигалин скончался в тот же вечер.

В библиотеке о нем вспоминают как об отзывчивом и очень искреннем и талантливом человеке. Поэт неоднократно участвовал в конкурсах чтецов и побеждал в них.

Последнее выступление Андрея Жигалина.Видео: Елена Килякова vk.com/clubherzenlib

Прощание с Андреем Жигалиным пройдет в библиотеке имени Герцена в среду, 21 ноября, в 9.30 утра. Отпевание состоится в Храме Иоанна Предтечи в 10.30.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» выражает свои соболезнования близким и родственникам Андрея Владимировича Жигалина.