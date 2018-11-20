Завтра кировчане простятся с поэтом Андреем Жигалиным
Тяжелый сердечный приступ настиг поэта сразу после выступления 16 ноября на поэтическом вечере «От земли до небес». Около 19.30 Андрей Жигалин прочитал свои стихи, положил микрофон и пошел к своему месту, чтобы присесть.
- По дороге он упал, - рассказали в «Герценке». - Скорая приехала быстро. Врачи сделали все, что могли. Поэта увезли в больницу в коме.
Андрей Жигалин скончался в тот же вечер.
В библиотеке о нем вспоминают как об отзывчивом и очень искреннем и талантливом человеке. Поэт неоднократно участвовал в конкурсах чтецов и побеждал в них.
Последнее выступление Андрея Жигалина.Видео: Елена Килякова vk.com/clubherzenlib
Прощание с Андреем Жигалиным пройдет в библиотеке имени Герцена в среду, 21 ноября, в 9.30 утра. Отпевание состоится в Храме Иоанна Предтечи в 10.30.
Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» выражает свои соболезнования близким и родственникам Андрея Владимировича Жигалина.