В Кирове разыскивают подозреваемую в краже сумки с деньгами
Кировские полицейские разыскивают неустановленную кировчанку, подозреваемую в краже вещей из магазина по улице Ленина. ЧП произошло около 18.10 часов 7 ноября.
Подозреваемая в краже сумки с деньгами.Видео: УМВД России по Кировской области
Потерпевшая женщина сообщила, что в тот вечер она оставила сумку с документами, деньгами и продуктами в камере хранения магазина, а уже через 10 минут вещи пропали. Общая сумма ущерба составила 5 200 рублей.
На записи видеокамер попала кировчанка, которая и могла совершить это преступление.
- Подозреваемой на вид 30-35 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Женщина среднего телосложения с черными короткими волосами. Она была одета в черный пуховик с капюшоном и черные сапоги.
645-209, 406-001, 02 или 102 (с мобильного) - сообщите любую информацию о личности подозреваемой.