2018-11-20T10:56:00+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают подозреваемую в краже сумки с деньгами

Сумма ущерба превысила 5 000 рублей
Александр ЧАРУШИН
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Женщина была одета в черный пуховик с капюшоном и черные сапоги. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиЖенщина была одета в черный пуховик с капюшоном и черные сапоги. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Кировские полицейские разыскивают неустановленную кировчанку, подозреваемую в краже вещей из магазина по улице Ленина. ЧП произошло около 18.10 часов 7 ноября.

Подозреваемая в краже сумки с деньгами.Видео: УМВД России по Кировской области

Потерпевшая женщина сообщила, что в тот вечер она оставила сумку с документами, деньгами и продуктами в камере хранения магазина, а уже через 10 минут вещи пропали. Общая сумма ущерба составила 5 200 рублей.

На записи видеокамер попала кировчанка, которая и могла совершить это преступление.

- Подозреваемой на вид 30-35 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Женщина среднего телосложения с черными короткими волосами. Она была одета в черный пуховик с капюшоном и черные сапоги.

645-209, 406-001, 02 или 102 (с мобильного) - сообщите любую информацию о личности подозреваемой.

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