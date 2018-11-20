В кировском поезде обокрали жительницу Челябинска

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-20T14:02:17+03:00

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В поезде, следовавшем из Челябинска в Санкт-Петербург, обокрали 44-летнюю женщину. Пропажа обнаружилась на отрезке пути между станциями Зуевка и Глазов.

- Жительница Челябинска оставила телефон без присмотра на зарядке напротив купе проводников, - сообщили в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте. - Злоумышленник забрал гаджет и спрятал его.

В результате следствия оказалось, что украл телефон стоимостью восемь тысяч рублей 50-летний житель Нижнего Новгорода, который ехал в том же поезде. Его искали почти год. На него завели дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник задержан.