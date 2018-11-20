Кировчане своими силами «залатали» яму на улице Стахановской
В Кирове жители двух домов по улице Стахановской, не дождавшись ремонта дороги во дворе, своими силами «залатали» большую яму. Кировчане сами собрали деньги, закупили грузовик щебня и распределили его по всей поверхности «проблемного» участка дороги.
Жильцы домов на улице Стахановской сами отремонтировали дорогу.Видео: Ек Во www.youtube.com
- Жильцы устали от огромной ямы и от бездействия ответственных лиц, - рассказали в сообществе «Злой кировчанин». - Надеемся, им будет стыдно.
В комментариях к этой записи горожане поддержали такую инициативу местных жителей.
- Молодцы стахановцы! - написал один из пользователей. - Родина вас не забудет!
Напомним, это уже не первый случай, когда неравнодушные кировчане сами берутся за ремонт дорожного покрытия. Несколько лет назад жители Нововятска закрыли коврами ямы и выбоины на улице Мопра.