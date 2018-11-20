Кировчане своими силами «залатали» яму на улице Стахановской

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-20T14:04:54+03:00

Жильцы устали от того, что большую яму во дворе никак не могли отремонтировать. Фото: www.youtube.com/watch?v=ABxFwvbtS6w

Жильцы собрали деньги и закупили материалы для работ

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В Кирове жители двух домов по улице Стахановской, не дождавшись ремонта дороги во дворе, своими силами «залатали» большую яму. Кировчане сами собрали деньги, закупили грузовик щебня и распределили его по всей поверхности «проблемного» участка дороги.

Жильцы домов на улице Стахановской сами отремонтировали дорогу.Видео: Ек Во www.youtube.com

- Жильцы устали от огромной ямы и от бездействия ответственных лиц, - рассказали в сообществе «Злой кировчанин». - Надеемся, им будет стыдно.

В комментариях к этой записи горожане поддержали такую инициативу местных жителей.

- Молодцы стахановцы! - написал один из пользователей. - Родина вас не забудет!

Напомним, это уже не первый случай, когда неравнодушные кировчане сами берутся за ремонт дорожного покрытия. Несколько лет назад жители Нововятска закрыли коврами ямы и выбоины на улице Мопра.