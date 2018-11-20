Соцсети: 14-летняя девочка находится в коме после аварии на улице Кочкиной

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-20T11:22:07+03:00

За рулем находился 27-летний кировчанин, он был трезв. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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14-летняя кировчанка, попавшая под колеса автомобиля, уже трое суток находится в коме. Об этом анонимно рассказал один из участников сообщества «Злой кировчанин». Напомним, само ЧП произошло в пятницу, 16 ноября, на улице Екатерины Кочкиной около 14.25 часов. Девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль ВИС-2347. Отметим, что за рулем находился 27-летний кировчанин, он был трезв.

От столкновения школьница получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована.

- Девочка в очень тяжелом состоянии, - рассказал автор сообщения. - У нее множество переломов и черепно-мозговая травма, ей трудно дышать. Водитель, который сбил ее, пытается уйти от наказания.

8-922-973-12-56 - кировчан, ставших свидетелями этого ЧП или располагающих любой информацией об аварии, просят позвонить по указанному номеру телефона и рассказать о произошедшем.