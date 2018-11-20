2018-11-20T10:02:40+03:00
Происшествия

Кассир магазина помог росгвардейцам задержать похитителя банковских карт

24-летний кировчанин обокрал переодевавшегося мужчину
Александр ЧАРУШИН
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Задержанный молодой человек уже находился в розыскеЗадержанный молодой человек уже находился в розыскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 16 ноября, из продуктового магазина по улице Ленина в Кирове поступил «тревожный вызов». Как выяснилось, росгвардейцев вызвала кассир магазина. Рядом с ней стоял посетитель - девушка утверждала, что молодой человек мошенничал с оплатой товаров банковскими картами. В течение нескольких минут он дважды совершал покупки, в первом случае оплата «прошла», а на следующий раз карта уже оказалась заблокирована.

- В этот момент в магазин пришел еще один мужчина, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Он работал неподалеку, и, пока переодевался в подсобном помещении, у него украли три банковских карты. СМС-оповещения о покупках шли именно из того магазина, где и произошло ЧП. Сразу после первой «прошедшей» оплаты он заблокировал карты - это и остановило дальнейшие махинации с ними.

Похитителем карт оказался 24-летний ранее судимый кировчанин, который на тот момент уже находился в розыске. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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