2018-11-19T19:25:02+03:00
Общество

В Кирове шестеро полуторамесячных щенят замерзают под плитами на Комсомольской

Местные жители подкармливают животных, но опасаются, что они не переживут зиму
Елизавета Захарова
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Шестеро полуторамесячных щенков ищут свой дом. Фото: vk.com/id65721610Шестеро полуторамесячных щенков ищут свой дом. Фото: vk.com/id65721610
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В Кирове, на улице Комсомольской, рядом с производствам под бетонными плитами ютятся шестеро бездомных щенят. Скорей всего там они и появились на свет. Это место — обитель дворняг: несколько месяцев назад там также жили пятеро щенков бродячей собаки, волонтеры долго не могли их поймать и пристроить на передержку. Теперь появился новый выводок.

Аврора - одна из самых маленьких девочек из потомства. Теперь Фото: vk.com/id65721610

Аврора - одна из самых маленьких девочек из потомства. Теперь Фото: vk.com/id65721610

Местные жители подкармливают животных, но боятся, что они так и не смогут пережить зиму.

Чудик - тоже малыш. Фото: vk.com/id65721610

Чудик - тоже малыш. Фото: vk.com/id65721610

-Щенки ручные, послушные: из них вырастут настоящие охранники, - написали в социальных сетях добровольцы. - Кто не успел завести себе друга-символа уходящего года, у вас есть шанс! Сейчас они живут в очень опасном месте: рядом проезжая часть, они постоянно выбегают на нее. Им нужен настоящий дом и как можно скорее: холода приближаются. Мы будем рады и передержке!

Гранта - самый харизматичный щенок. Фото: vk.com/id65721610

Гранта - самый харизматичный щенок. Фото: vk.com/id65721610

Один щенок из этой своры уже нашел свой дом, к двоим пока еще присматриваются, осталось еще четыре малыша: два девочки и два мальчика. Их мама бродячая собака, еще подросток, ростом ниже колена. А вот предполагаемые отцы высокие. Уже сейчас братья и сестры доверяют людям и любят их: ласковые, игривые. Без человеческой любви и заботы они не смогут выжить.

У всех щенков уже свои характеры.

У всех щенков уже свои характеры.

Если вы хотите помочь щенкам: кормом, передержкой или навсегда забрать, просьба позвонить волонтеру Татьяне: 8(953)691-12-11.

Сейчас они ютятся под плитами и согреваются друг об друга.

Сейчас они ютятся под плитами и согреваются друг об друга.

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