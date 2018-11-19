Кировская прокуратура проверит спецприемник, где объявили голодовку
Иностранные граждане отказались от приема пищи
Задержанные, по информации СМИ, пожаловались на плохие условия содержанияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В понедельник, 19 ноября, прокуратура Кировской области совершит проверку Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Кирову.
- Мы получили сообщения от СМИ, что некоторые люди, находящие сейчас в спецприемнике, отказываются от приема пищи, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре. - Известно, что едят они только продукты, которые им передали в посылках. Наши сотрудники выехали на место для проверки всех фактов.
Специалисты установят была ли голодовка и как она связана с условиями содержания в учреждении.