2018-11-19T18:17:57+03:00
Происшествия

Кировская прокуратура проверит спецприемник, где объявили голодовку

Иностранные граждане отказались от приема пищи
Евгений ДЕМИХОВ
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Задержанные, по информации СМИ, пожаловались на плохие условия содержанияЗадержанные, по информации СМИ, пожаловались на плохие условия содержанияФото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 19 ноября, прокуратура Кировской области совершит проверку Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Кирову.

- Мы получили сообщения от СМИ, что некоторые люди, находящие сейчас в спецприемнике, отказываются от приема пищи, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре. - Известно, что едят они только продукты, которые им передали в посылках. Наши сотрудники выехали на место для проверки всех фактов.

Специалисты установят была ли голодовка и как она связана с условиями содержания в учреждении.

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