В Кирове могут появиться бесконтактные троллейбусы
О том, что автопарк Кирова изношен, знают все. Да и проверки показывают, что часть автобусов ездит по городу, оставляя за собой клубы черного дыма.
- Наша первоочередная задача - избавить Киров от чадящих «пазиков», - отметил глава администрации Илья Шульгин. - Эти автобусы совершенно не подходят для города, кроме того, их техническое состояние оставляет желать много лучшего. Поэтому нам необходимо закупить новую технику, чем мы сейчас и занимаемся совместно с Автотранспортным предприятием (АТП).
Однако в ноябре антимонопольщики отменили аукцион по покупке новых автобусов.
- При оформлении конкурсной документации был допущен ряд ошибок, на что и указало УФАС, - отметил Илья Вячеславович. - Эти ошибки наши специалисты сейчас устраняют, и будет объявлен новый конкурс.
То есть в Кирове все же будут курсировать новые автобусы, как газомоторные, так и дизельные. Кстати, рядом с АТП появилась новая газомоторная заправка.
Помимо автобусов власти ведут работу по приобретению новых троллейбусов, в том числе бесконтактных.