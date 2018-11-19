В Кирове могут появиться бесконтактные троллейбусы

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-19T18:42:35+03:00

Илья Шульгин рассказал о том, как планируется изменить автопарк

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О том, что автопарк Кирова изношен, знают все. Да и проверки показывают, что часть автобусов ездит по городу, оставляя за собой клубы черного дыма.

- Наша первоочередная задача - избавить Киров от чадящих «пазиков», - отметил глава администрации Илья Шульгин. - Эти автобусы совершенно не подходят для города, кроме того, их техническое состояние оставляет желать много лучшего. Поэтому нам необходимо закупить новую технику, чем мы сейчас и занимаемся совместно с Автотранспортным предприятием (АТП).

Однако в ноябре антимонопольщики отменили аукцион по покупке новых автобусов.

- При оформлении конкурсной документации был допущен ряд ошибок, на что и указало УФАС, - отметил Илья Вячеславович. - Эти ошибки наши специалисты сейчас устраняют, и будет объявлен новый конкурс.

То есть в Кирове все же будут курсировать новые автобусы, как газомоторные, так и дизельные. Кстати, рядом с АТП появилась новая газомоторная заправка.

Помимо автобусов власти ведут работу по приобретению новых троллейбусов, в том числе бесконтактных.