В Кирове третью неделю не могут найти 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-19T18:08:46+03:00

Из дома она сбегает уже в третий раз

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Добровольцы отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» продолжают поиски 15-летней Эльмиры Рафай. На виду девушка появлялась в последний раз 2 ноября 2018 года. Но с тех пор о ней нет никакой информации.

Отметим, что в начале ноября в оперативных сводках числились пропавшими две девушки: Эльмира и ее подруга Анастасия Маркова. Однако ее в скором времени нашли, а вот Эльмира на связь так и не выходит.

Это уже третья вылазка подростка из дома. Первый раз ее объявляли в розыск в конце апреля, через пару дней нашли. Во второй раз из дома она ушла в середине сентября, но ее снова нашли через два дня. Теперь же ее не могут найти уже почти 20 дней.

На вид девочке-подростку 13-15 лет, она среднего телосложения и ростом 168 сантиметров. Волосы черные до плеч, а глаза карие. В день, когда ее видели в последний раз, она была одета в комбинированную ветровку: синий низ, камуфляжный верх, светло-синие джинсы и бело-черные кроссовки. С собой у Эльмиры черный рюкзак с оранжевыми лямками.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то просьба сообщить по телефонам: 8(800)-350-76-25 или 112.