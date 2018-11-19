Илья Шульгин: «Лед для городка на Театральной площади должен быть красивым и прозрачным»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-19T18:05:05+03:00

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В программе «Вечерний Ургант» в 2014 году ведущий высмеял оформление Театральной площади. Ледовый городок построили из кубиков льда, в которые вмерзли водоросли и рыба. В последующие годы лед был то желто-коричневого цвета, то, опять же, с речными водорослями или травой. В этом году городские власти решили, что таких казусов больше не допустят.

- Что касается подготовки к новогоднему украшению Театральной площади, то дано четкое указание - больше не брать лед для городка с водорослями и коричневого цвета, - сказал глава администрации города Илья Шульгин. - Лед должен быть бесцветный, прозрачный, красивый. Вопрос, где будут брать лед, пока обсуждается. Это может быть даже вятский лед или же его привезут из Йошкар Олы, что гораздо дешевле, чем его везти из Перми, как это делалось в предыдущие годы.

На оформление областного центра в этом году планируют потратить 15,9 миллиона рублей. Помимо привычных горок на главной площади города для здорового отдыха кировчан планируется создание площадки возле манежа в Вересниках. Там будет два катка: детский и взрослый. С прокатом коньков, оборудованной раздевалкой, точками для торговли безалкогольными напитками и выпечкой.

- Приоритет в оформлении в этом году - это безопасность, - сказал Илья Вячеславович. - И с учетом опыта прошлых лет, когда нерадивые подрядчики не смогли уследить и правильно построить горки и люди на них травмировались, мы сделали выводы. Будем жестко за этим следить.

В декабре прошлого года в администрации города были собраны представители всех торговых сетей и озвучены проблемы по расчистке парковок, чтобы не было нареканий от кировчан. Восприняли или нет это торговые сети, можно судить по отзывам.

- Могу отметить, что в городе у одной торговой сети нет никаких проблем с расчисткой парковок и с новогодним оформлением - многие кировчане фотографировались рядом с елкой и Дедом Морозом у ТЦ на улице Воровского, - сказал Илья Вячеславович. - Так что это вопрос к хозяйственному подходу.

Городские власти обещают, что в этом году кировчане точно почувствуют новогоднее настроение, так как, помимо четкого и грамотного подхода к оформлению Кирова, запланировано еще много массовых культурных мероприятий.