В Кировской области 53 депутата не отчитались о доходах

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-19T17:48:34+03:00

Не все госслужащие захотели отчитаться о своих финансах Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кировской области прошла декларационная компания 2018 года. В ее ходе государственные служащие отчитались о своих доходах. Так, всего 7258 человек предоставили информацию о своей прибыли за прошлый год.

- 21 из них - это лица, замещающие государственную должность Кировской области, 3723 - замещающие муниципальные должности, - рассказали в правительстве региона. - Также задекларировали свои доходы 1056 государственных гражданских служащих и 2458 муниципальных служащих.

В компании «отказались» участвовать 53 депутата из разных уголков области. Информацию о них передали в соответствующие органы.

17 депутатов проверили на достоверность предоставленных сведений. 12 из них дали неверную информацию о своих финансах. Пять привлекли к дисциплинарной ответственности: выговоры и замечания.