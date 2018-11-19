В Кирове пенсионерка потеряла 5 000 рублей, продавая подгузники

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-19T17:19:32+03:00

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На этот раз жертвой интернет-мошенников стал сам продавец на сайте Avito.ru. 62-летняя пенсионерка разместила на электронной доске объявлений сообщение о продаже новых детских подгузников.

На удивление самой женщины покупатель нашелся очень быстро. Ей написал некий мужчина, согласился купить необычный товар. Однако он попросил кировчанку написать реквизиты банковской карты, чтобы перечислить предоплату.

Доверчивая пенсионерка сообщила покупателю все конфиденциальные данные. Но вскоре вместо уведомления о получении денег ей пришло сообщение о списании с банковского счета 4 700 рублей. Тогда-то до нее и дошло, что она стала жертвой интернет-мошенника. Она сразу же обратилась в полицию.

Но, к сожалению, как показывает практика, преступников, действующих дистанционно, найти очень трудно. Сейчас в полиции лежит заявление о хищении денег, а сотрудники ведут оперативно-розыскные мероприятия.

- Мы ведем непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей, - прокомментировала ситуацию Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito. - Мы рекомендуем каждому нашему пользователю ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок – если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого в «Личном кабинете» размещен баннер, призывающий не сообщать третьим лицам свои персональные данные.