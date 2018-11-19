Илья Шульгин: «Никто не имеет права запускать руку в бюджетные деньги»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-19T16:58:50+03:00

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В январе этого года представители КСП озвучили шокирующие факты: руководители и бухгалтера Комбината готового питания начисляли себе премии в десятки и сотни тысяч рублей. Тогда как сам комбинат работал практически «в ноль». Да и претензий в организации работы было выявлено немало. Предприятие муниципальное, обеспечивающее детские сады и школы обедами. Возмущению родителей не было предела: вот куда идут наши деньги?! Тогда глава администрации города четко и принципиально выразил свою позицию: «Я могу понять, почему люди хотят получать по 300 000, но при этом сказать, куда им идти».

Сегодня на пресс-тайме, где Илья Вячеславович подводил итоги года своей работы в должности, один из вопросов прозвучал как раз по проверкам КСП: Комбинат готового питания не единственное предприятие, где были найдены нарушения в работе.

- Итоги года мы будем подводить в марте, когда будут готовы и проанализированы все финансовые отчеты наших подведомственных учреждений, - сказал Шульгин. - К сожалению, сложилась такая практика, что проходит отчет КСП и именно они выявляют нарушения. На самом деле, чтобы все понимали: мы отслеживаем работу всех наших корпоративных учреждений. И когда мы понимаем, что у нас руки не доходят, нет ресурсов или еще какие-то проблемы, то мы как раз инициируем проверку КСП, чтобы они комплексно проверили предприятия и выявили нарушения, если таковые имеются. И потом на коллегии нам предают итоги этой проверки. По нарушениям, которые выявляются, делаются выводы. Так что это такая системная совместная работа городской власти и Контрольно-счетной палаты. Если мы понимаем, что требуется вмешательство правоохранительных органов, мы передаем материалы в СКР, прокуратуру, полицию. И часть дел уже находится в производстве.

В конце года администрация города на комиссии заслушивает финансовые отчеты подведомственных предприятий. И часть из них не радуют.

- В начале прошлого года после первых отчетов «неожиданно» выяснилось, что некоторые работают в околонулевой зоне рентабельности, - прокомментировал Илья Шульгин. - То есть считают так: у нас убытков нет, а доходная часть пусть распределяется в зарплатный фонд. Это приводит к сокращению активов и деградации работы в целом. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем работникам бюджетных предприятий: «Уважаемые дамы и господа, любое общество или учреждение создается с единственной целью - получение максимальной прибыли. Поэтому будьте добры работать эффективно и зарабатывать деньги, а не плодить штат и кормить своих родственников».

А еще, как выяснилось в начале года, подконтрольные администрации города учреждения работали без утвержденного бюджета. То есть позиция была такая: мы ходим на работу для того, чтобы каждый день ходить на работу - ни целей, ни задач, ни доходной части, ни расходной - все было хаотично.

- Мы это выявили в первом квартале, - сказал сити-менеджер. - И во втором поставили задачу сформировать планы. И в конце финансового года будем смотреть, насколько это было эффективно.

СКАЗАНО

«Что касается того, как лично я реагирую на нарушения, выявленные КСП, могу сказать, что самым жестким образом: «Никто не имеет права запускать свою руку в карман государства, муниципалитета, потому что деньги, которые приходят в бюджет, потом направляются на выполнение различных социальных программ, в частности, в этом году это строительство детских садиков. И моя задача - сократить издержки, нарастить прибыль и вытянуть все программы».

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин.