2018-11-19T17:00:06+03:00
Происшествия

Кировские силовики закрыли семь незаконных игровых залов

Они работали восемь месяцев
Евгений ДЕМИХОВ
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Одного из подозреваемых задержали прямо в автомобиле. Фото: УМВД по Кировской областиОдного из подозреваемых задержали прямо в автомобиле. Фото: УМВД по Кировской области
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Трое мужчин организовали подпольные игровые залы в Кирове и Кирово-Чепецке, которые работали с марта по ноябрь 2018 года. Всего силовики проверили десять помещений в семи залах, а также квартиры подозреваемых.

Полиция "накрыла" сеть игровых залов в Кирове и Кирово-Чепецке.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- В местах проверки были обнаружены 25 единиц игрового оборудования, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Сейчас идет проверка подозреваемых на причастность к другим преступлениям в нашем регионе.

В Следкоме по Кировской области сообщили, что двоих мужчин задержали, а одного отпустили под подписку о невыезде. На всех троих завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2. УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Им грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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